Сочинить закличку с обращением к зиме

Литература
Сочинить закличку с обращением к зиме
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима студеная, уходи! Мороз и стужу уводи! Снега белые растопи, Весну скорей нам приводи!
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