Сочините сказку. В сказке должен быть Главный и хороший герой и злой герой ещё дол??ны быть волшебные предметы и помошники для главного героя. (ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!)

Гость: Гость:

В 3/10 королевстве был мальчик илья и был он очень сильным мог поднять лошадь но его хотел поймать злой и коварный чародей фантастикус и были у него 3 помошника кенго менго и стренго они пытались его поймать и избить и через 3 дня они его поймали но он их так ударил что они улетели за 3 келометра и он через 3 года стал княем и жил он долго и счастливо