Константа, которая обозначается цифрой "1" в алгебре логики, называется:А) неправда В) правда Б) истина Г) ложь
Информатика
Константа, которая обозначается цифрой "1" в алгебре логики, называется:А) неправда В) правда Б) истина Г) ложь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что правильный ответ в).Правда...Возможно я ошибаюсь ,ведь я такой же человек как и вы.Я тоже могу ошибиться.Но на данный момент я считаю что правильный ответ в.правда...
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