Айвенго ЦИТАТНА характеристика героїв: Айвенго, Ровени, Ребеки

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Айвенго — молодий саксонський дворянин, син Седріка Сакса, ярого супротивника чванливої ​​норманской знаті, лицар без страху і докору, що складається суцільно з позитивних якостей.Ребекка — неординарний образ,вона і сильна і слабка, в ній поєднана зовнішня та внутрішня краса.Ровена — найкращий взірець представниці англійських жінок свого класу. Вона вірна своєму коханому, в ній поєднані зовнішня та внутрішня краса: почуття гідності, вміння себе поводити.