В каком направлении (по ходу или против часовой стрелки) будет поворачиваться маг??итная стрелка, если цепь замкнуть? Обоснуйте ответ.

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Если замкнуть цепь,то ток в ней пойдёт по от плюса к минусу источника тока. По правилу буравчика(правой руки) определяем направление линий магнитной индукции катушки: они буду направлены на стрелку. Значит рядом со стрелкой образуется южный полюс катушки , а так как стрелка находиться ближе своим северным полюсом к южному полюсу катушки, то стрелка будет притягиваться к катушке , поэтому она будет двигаться по часовой стрелке. Ответ: по часовой стрелке