Стихотворение о хороших и плохих поступках 8 строк

Литература
Стихотворение о хороших и плохих поступках 8 строк
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бьёт дрянной драчун Слабого мальчишку, Я такого не хочу Даже вставить в книжку. Этот вот кричит:-Не трожь Тех кто меньше ростом!- Этот мальчик так хорош, Загляденье просто!
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