Исследовать функцию с помощью производной и построить ее график: (x^3)-(3x^2)-9x+9
Математика
Исследовать функцию с помощью производной и построить ее график: (x^3)-(3x^2)-9x+9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Асимптот нету вертикальной потому что область все числа наклонной потому что предел стремится к бесконечности
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