Сочините сочинение по данным словосочетаниям:весенний денёк, весёлый ручей, ранн??е цветы, звонкая
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Сочините сочинение по данным словосочетаниям:весенний денёк, весёлый ручей, ранн??е цветы, звонкая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В весенний денек веселый ручей журчал. Солнце грело ранние цветы и травку, растущие на поле. День был чудесным, в звонкой травке прятались гусеницы, божьи коровки и много других. Небо было без облаков, значит можно насладиться голубым цветом наверху, и тонуть в нем как в океане.
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