Сочините сочинение по данным словосочетаниям:весенний денёк, весёлый ручей, ранн??е цветы, звонкая

Гость: Гость:

В весенний денек веселый ручей журчал. Солнце грело ранние цветы и травку, растущие на поле. День был чудесным, в звонкой травке прятались гусеницы, божьи коровки и много других. Небо было без облаков, значит можно насладиться голубым цветом наверху, и тонуть в нем как в океане.