Сократи дроби 2/8 8/40 10/12 7/28 6/12 9/18 2/4 7/35 12/16 8/32 5/30 2/32 8/44 6/84 3/45 3/42 6/54 2/16 10/45 4/24 15/20 2/12 9/36 14/28 6/66 12/24 5/15 18/48 7/28 2/10 ДАЮ 20 БАЛЛОВ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!
Математика
Сократи дроби 2/8 8/40 10/12 7/28 6/12 9/18 2/4 7/35 12/16 8/32 5/30 2/32 8/44 6/84 3/45 3/42 6/54 2/16 10/45 4/24 15/20 2/12 9/36 14/28 6/66 12/24 5/15 18/48 7/28 2/10 ДАЮ 20 БАЛЛОВ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 15 56 14 12 12 12 15 34 14 16 116 211 114 115 114 19 18 16 34 16 14 12 111 12 13 38 14 15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Геометрия