Запишите несколько чилель,отнощения которых равен:5;0,5;2/5.
Математика
Запишите несколько чилель,отнощения которых равен:5;0,5;2/5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5;0,5;2/5 . И дальше можешь умножать эти отношения на разные числа Хоть на 2 вплоть до квинтилиона.
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