35 баллов помогите пожалуйста!!!!!!!

Геометрия
35 баллов помогите пожалуйста!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В подобных треугольниках углы равны, а так как он ещё и равнобедренный а угол у основания, сумма всех углов равна180, то угол В будет равен 180-42-42=96 2. Так как известно что треугольники подобны мы можем вычислить коэффициент подобия 6/3=2. Первый треугольник в два раза больше второго, значит у=6; х=5
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