35 баллов помогите пожалуйста!!!!!!!

Гость: Гость:

1. В подобных треугольниках углы равны, а так как он ещё и равнобедренный а угол у основания, сумма всех углов равна180, то угол В будет равен 180-42-42=96 2. Так как известно что треугольники подобны мы можем вычислить коэффициент подобия 6/3=2. Первый треугольник в два раза больше второго, значит у=6; х=5