Сократить дроби 5/15,14/35, 10/60 56/72, 120/180
Математика
Сократить дроби 5/15,14/35, 10/60 56/72, 120/180
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/15 = 1/3 14/35 = 2/5 10/60 = 1/6 56/72 = 7/9 120/180 = 2/3
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