Подберите фразеологизм к выражению : человек не любящий трудиться
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Подберите фразеологизм к выражению : человек не любящий трудиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без труда не вынесешь и рыбку из пруда
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