Этапы развития вычислительной техники : 1 2 3 4 5

Другие предметы
Этапы развития вычислительной техники : 1 2 3 4 5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выделяют четыре этапа развития вычислительной техники: 1. Домеханический (с 40—30-го тысячелетия до н. э.) 2. Механический (с середины XVII в.) 3. Электромеханический (с 90-х годов XIX в.) 4. Электронный (со второй половины 40-х годов XX в.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Что такое буквиная запись слова?
Ответить
Информатика
На стандартном лазерном диске можно сохранить множство файлов,общий размер которых будет равен 700 mb.Вычислить самое большое количество копий рома...
Ответить
Английский язык
10 предложений о школьном дне на английском
Ответить
Русский язык
Прочитайте Докажите что данные предложения сложные выделенные слова омонимы Спи??ите Подчеркните грамматические основы части сложного предложения
Ответить
Русский язык
Вымолвил словечко поехала печка,прямо из деревни к царю и царевне имена героев по??огите найти?
Ответить