Этапы развития вычислительной техники : 1 2 3 4 5

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Выделяют четыре этапа развития вычислительной техники: 1. Домеханический (с 40—30-го тысячелетия до н. э.) 2. Механический (с середины XVII в.) 3. Электромеханический (с 90-х годов XIX в.) 4. Электронный (со второй половины 40-х годов XX в.)