Что такое буквиная запись слова?

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Что такое буквиная запись слова?
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Гость:
Это писать слово по букве например; С Л О В А Р Ь
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