Помогите сделать морфологический разбор слова:Кашевар,ворсистый,зазеленеть заранее спасибо

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Помогите сделать морфологический разбор слова:Кашевар,ворсистый,зазеленеть заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кашевар-7б. 7зв. Воросистый-10б. 10зв. Зазеленеть-гл.,н.ф.-зазеленеть, действительный залог, ед. ч.,м.р., непереходный, прошедшее время, совершенный вид.
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