Помогите с вопросами 1,2,3 ПЖ!!!
Математика
Помогите с вопросами 1,2,3 ПЖ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Запись,которая состоит из чисел знаков и скобок называю числовым выражение. 2)Запись,которая состоит из букв и цифр называю буквенным выражением. 3)S=V*t
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