Сократить текст до 70 слов ровно.номер 144 учебник Просвещение 5класс 4- издание

Гость: Гость:

В лесу стоял старый пень. Пришла бабушка, поклонилась пню и пошла дальше. Пришли две девочки, поклонились пню, пришёл старик - поклонился. Весь день приходили люди, кланялись, и шли дальше. Возгордился старый пень, и говорит деревьям : - Видите, даже люди мне поклоняются. Ни один человек проходя мимо меня не поклонился. Стало быть я в лесу самый главный. Вы тоже мне кланяйтесь. Но деревья молча стояли вокруг него. Рассердился пень и ну кричать : - Кланяйтесь мне! Я царь! Прилетела маленькая синичка, села на берёзу, и весело защебетала - Ишь, расшумелся на весь лес! Ничего ты не царь, обыкновенный старый пень! И люди не тебе кланяются, а ищут возле тебя опёнки. Да и не находят. Давно уже всё собрали