Сократить текст до 70 слов ровно.номер 144 учебник Просвещение 5класс 4- издание

Русский язык
Сократить текст до 70 слов ровно.номер 144 учебник Просвещение 5класс 4- издание
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу стоял старый пень. Пришла бабушка, поклонилась пню и пошла дальше. Пришли две девочки, поклонились пню, пришёл старик - поклонился. Весь день приходили люди, кланялись,  и шли дальше.  Возгордился старый пень, и говорит деревьям : - Видите, даже люди мне поклоняются. Ни один человек проходя мимо меня не поклонился. Стало быть я в лесу самый главный. Вы тоже мне кланяйтесь. Но деревья молча стояли вокруг него. Рассердился пень и ну кричать : - Кланяйтесь мне! Я царь!  Прилетела маленькая синичка, села на берёзу, и весело защебетала  - Ишь, расшумелся на весь лес! Ничего ты не царь, обыкновенный старый пень! И люди не тебе кланяются, а ищут возле тебя опёнки. Да и не находят. Давно уже всё собрали 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Где была остановлена армия арабского Халифата
Ответить
Русский язык
Слово Жёлтый какой падеж?
Ответить
Русский язык
Срочно все эти слова отнесите либо к историзму , архаизму,неологизму бонус боярин, уравнение, аккорд,ведать,ланиты ,дресс-кот ,очи,
Ответить
Химия
Почему металлические свойства атома в периоде изменяются слева направо,а в групп?? сверху вниз?ПОЧЕМУ?ПОМОГИТЕЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответить
Литература
Какую роль играет загорецкий в комедии горе от ума
Ответить