Какую роль играет загорецкий в комедии горе от ума

Литература
Какую роль играет загорецкий в комедии горе от ума
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загорецкий Особое место в комедии играют Репетилов и Загорецкий. Критики относят их к фамусовскому обществу, но они не ярые его защитники, явным образом они ничего плохого Чацкому не делают, но именно их «молчаливое согласие» решает важные вопросы в жизни других людей. Загорецкий представляется автором как завсегдатай гостиных и столовых, «лгунишка Загорецкий — истинный носитель таких черт, как угодничество и подхалимство. . Загорецкий олицетворяет собой образ явного мошенника
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