Автомобиль проезжает первую половину пути со скоростью v1=6 м\с,а вторую со скорост??ю 36 км\ч. чему равна средняя скорость автомобиля. ответ дайте в СИ можно решение на листке ? фотку кинуть, пожалуйстааа СРОЧНО!!!

Физика

Автомобиль проезжает первую половину пути со скоростью v1=6 м\с,а вторую со скорост??ю 36 км\ч. чему равна средняя скорость автомобиля. ответ дайте в СИ можно решение на листке ? фотку кинуть, пожалуйстааа СРОЧНО!!!

Автор: Гость