Автомобиль проезжает первую половину пути со скоростью v1=6 м\с,а вторую со скорост??ю 36 км\ч. чему равна средняя скорость автомобиля. ответ дайте в СИ можно решение на листке ? фотку кинуть, пожалуйстааа СРОЧНО!!!
Физика
Автомобиль проезжает первую половину пути со скоростью v1=6 м\с,а вторую со скорост??ю 36 км\ч. чему равна средняя скорость автомобиля. ответ дайте в СИ можно решение на листке ? фотку кинуть, пожалуйстааа СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6 +600)/2= 303 Vcp=(V1+V2)/2 си =( 36 × 1000)÷60= 606
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