Решите пожалуйста! даю 20 баллов т.к задание не сложное! Номер 3

Математика
Решите пожалуйста! даю 20 баллов т.к задание не сложное! Номер 3
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