Народы каких языковых семей проживают на территории России? Какие народы самые многочисленные? Численность каких народов невелика? Каковы особенности размещения народов России? Какие религии исповедуют большинство верующих ...
География
Народы каких языковых семей проживают на территории России? Какие народы самые многочисленные? Численность каких народов невелика? Каковы особенности размещения народов России? Какие религии исповедуют большинство верующих в России? Ответьте на вопросы!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Национальный состав населения России очень разнообразен.По переписи населения 1989 года выделяется 130 народов.Большую часть населения страны составляют русские(80%,120 млн человек),многочисленными народами являются татары(больше 5 млн человек),украинцы(больше 4 млн человек),а так же башкиры(1,3 млн человек),чуваши(1.8 млн человек),белорусы(1.2 млн),мордва(1.1) и др. Все народы России можно разделить на 3 группы: 1.этносы(большая часть населения проживает в России,они образуют национально-гос. единицы:русские,татары,чуваши,якуты,буряты... 2.народы стран "ближнего зарубежья" и некоторых др стран,которые представлены на территории России:украинцы,армяне,поляки.... 3.мелкие группы этносов,мигрировавших на территорию России в историческом прошлом:румыны,китайцы,корейцы,хорваты.... По языковой принадлежности народы России относятся к 6 языковым семьям:индоевропейской(89%),алтайской(6.8%),кавказской(2.4%),уральской(1.8%),,чукотско-камчатской,эскимосско-алеутской. Индоевропейская семья:самая большая группа-славянская(125,6 млн чел),ее составляют русские,украинцы,белорусы.В этой семье:германская группа,армянская,иранская,романская(молдоване,румыны),индоарийская(цыгане),балтийская,греческая,албанская группы. Алтайская семья:самая большая группа-тюркская(татары,чуваши,башкиры..)в этой сеье:монгольская группа,корейская,тунгусо-маньчжурская группа(эвенки,нанайцы) Уральская семья:финно-угорская группа,самодийская(ненцы,селькупы),юкагирская группы. Кавказская семья:дагестанская(чеченцы,лезгины),абхазско-адыгская группа. Чукотско-камчатская семья:чукчи,коряки,ительмены. Эскимосско-алеутская:эскимосы,алеуты.
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