Народы каких языковых семей проживают на территории России? Какие народы самые многочисленные? Численность каких народов невелика? Каковы особенности размещения народов России? Какие религии исповедуют большинство верующих ...

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Национальный состав населения России очень разнообразен.По переписи населения 1989 года выделяется 130 народов.Большую часть населения страны составляют русские(80%,120 млн человек),многочисленными народами являются татары(больше 5 млн человек),украинцы(больше 4 млн человек),а так же башкиры(1,3 млн человек),чуваши(1.8 млн человек),белорусы(1.2 млн),мордва(1.1) и др. Все народы России можно разделить на 3 группы: 1.этносы(большая часть населения проживает в России,они образуют национально-гос. единицы:русские,татары,чуваши,якуты,буряты... 2.народы стран "ближнего зарубежья" и некоторых др стран,которые представлены на территории России:украинцы,армяне,поляки.... 3.мелкие группы этносов,мигрировавших на территорию России в историческом прошлом:румыны,китайцы,корейцы,хорваты.... По языковой принадлежности народы России относятся к 6 языковым семьям:индоевропейской(89%),алтайской(6.8%),кавказской(2.4%),уральской(1.8%),,чукотско-камчатской,эскимосско-алеутской. Индоевропейская семья:самая большая группа-славянская(125,6 млн чел),ее составляют русские,украинцы,белорусы.В этой семье:германская группа,армянская,иранская,романская(молдоване,румыны),индоарийская(цыгане),балтийская,греческая,албанская группы. Алтайская семья:самая большая группа-тюркская(татары,чуваши,башкиры..)в этой сеье:монгольская группа,корейская,тунгусо-маньчжурская группа(эвенки,нанайцы) Уральская семья:финно-угорская группа,самодийская(ненцы,селькупы),юкагирская группы. Кавказская семья:дагестанская(чеченцы,лезгины),абхазско-адыгская группа. Чукотско-камчатская семья:чукчи,коряки,ительмены. Эскимосско-алеутская:эскимосы,алеуты.