Где была остановлена армия арабского Халифата
История
Где была остановлена армия арабского Халифата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Битва при Пуатье, которую выиграл Карл Мартелл(Молот), остановила продвижение арабов вглубь Европы
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