Сократите дробь 4с²+3b²c ––––––– 4cd
Алгебра
Сократите дробь 4с²+3b²c ––––––– 4cd
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=числитель:с (4с+3b²)/знаменатель 4сd=числ:4с+3b²/знам: 4d
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