Сократите дроби: 108-72, 36-243, 120-168, 720-640. Люди помогите!!! Некоторые пишут мне ответы не ??равельно! Кто сделает правильно тот ответ отмечю самым лучшим и поставлю класс! *__*, "_".
Математика
Сократите дроби: 108-72, 36-243, 120-168, 720-640. Люди помогите!!! Некоторые пишут мне ответы не ??равельно! Кто сделает правильно тот ответ отмечю самым лучшим и поставлю класс! *__*, "_".
Ответ(ы):
Гость:
/ - это означает дробная черта 108/72 = 18/12=9/6=3/2=1 целая 1/3 =1,5 36/243= 12/81=4/27 120/168=20/28=5/7 720/640=90/80=9/8=1 цела 1/8
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