Сократите дроби: 108-72, 36-243, 120-168, 720-640. Люди помогите!!! Некоторые пишут мне ответы не ??равельно! Кто сделает правильно тот ответ отмечю самым лучшим и поставлю класс! *__*, "_".

Математика

Сократите дроби: 108-72, 36-243, 120-168, 720-640. Люди помогите!!! Некоторые пишут мне ответы не ??равельно! Кто сделает правильно тот ответ отмечю самым лучшим и поставлю класс! *__*, "_".

Автор: Гость