В треугольнике АВС стороны АВ и ВС равны, а внешний угол при вершине С равен 123 градуса .найдите величину угла В

Геометрия
В треугольнике АВС стороны АВ и ВС равны, а внешний угол при вершине С равен 123 градуса .найдите величину угла В
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
180 - 123 = 57 градусов угол при основании 1 Угол В = 180 - 57 * 2   = 66 градусов
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