В треугольнике АВС стороны АВ и ВС равны, а внешний угол при вершине С равен 123 градуса .найдите величину угла В

Геометрия

В треугольнике АВС стороны АВ и ВС равны, а внешний угол при вершине С равен 123 градуса .найдите величину угла В

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