Zn + 2HCl = Н2 + ZnCl2 масса 15% раствора HCl = 100г найти V водорода, образовавшегося при реак??ии
Химия
Zn + 2HCl = Н2 + ZnCl2 масса 15% раствора HCl = 100г найти V водорода, образовавшегося при реак??ии
Ответ(ы):
Гость:
M(HCl)(ч.в.)=0,15*100=15г n(HCl)=36,5:15=2,4моль 2n(HCl)=n(H2)=4,8моль V(H2)=22,4*4,8=107,52л
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