Сократите дроби: 24/60, 15/20, 65/100, 94/100, 21/30, 16/400, 8/100, 8/1000
Математика
Сократите дроби: 24/60, 15/20, 65/100, 94/100, 21/30, 16/400, 8/100, 8/1000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24/60=12/30=6/15=2/5 15/20=3/4 65/100=13/20 94/100=47/50 21/30=7/10 16/400=8/200=4/100=2/50=1/25 8\100=4/50=2/25 8/1000=4/500=2/250=1/125
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