Сократите дроби: а) 7*3/3*14, 10*9/30*9 (N 803)

Математика
Сократите дроби: а) 7*3/3*14, 10*9/30*9 (N 803)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
21/42 ( сократим на 21)=1/2 90/270 (сократим на 90)=1/3
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