Сократите дроби: а) 7*3/3*14, 10*9/30*9 (N 803)
Математика
Сократите дроби: а) 7*3/3*14, 10*9/30*9 (N 803)
Ответ(ы):
Гость:
21/42 ( сократим на 21)=1/2 90/270 (сократим на 90)=1/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Английский язык
Найдите в цепочке 9 слов начала и концы которых соединены и напиши их отдельно Lakeggrandaduskissleephonelf
Русский язык
Молоденький месяц свой тоненький рог на сомом краю небосвода зажёг. Задание- укаж??те главные члены предложения. Прошу помогите..