Соль+кислота будет решите плис

Химия
Соль+кислота будет решите плис
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Гость:
Na2CO3 + 2HCl->2NaCl+CO2+H2O
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