Сочинение на тему: "Зачем нужно изучать родину? "

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Родину приходится изучать практически всем: сначала в школе, а потому и в вузе. И если у студентов-гуманитариев это не вызывает проблем, то будущим финансистам, программистам или врачам не очень понятно, зачем изучать историю, ведь она не имеет никакого отношения к их профессии. Можно выделить, по крайней мере, несколько причин, по которым этот предмет является таким обязательным для изучения. Во-первых, жизнь человека не ограничивается профессиональной сферой. Нам очень часто приходится действовать в социуме: голосовать на выборах, выражать свою гражданскую позицию по какому-то вопросу, поддерживать ту или иную партию.Чтобы этот выбор не был бессмысленным, надо знать историю такого рода явлений. Согласитесь, например, что человек с хорошим знанием истории религиозных учений меньше подвержен риску быть втянутым в какую-нибудь религиозную секту. Во-вторых, знание истории – одна из самых резких черт, отличающих жизнь человека от животного существования. Наряду с культурой, историческое знание – накопление духовности, а духовность, в отличие от физиологических особенностей, не наследуется новорожденным человеком от своих предков. Ее надо воспитывать, и историческое образование – один из самых мощных воспитательных факторов.В-третьих, узнавание о жизни людей в другие эпохи чрезвычайно увлекательно. Неслучайно для многих людей исторические романы и даже исторические энциклопедии – одно из самых любимых чтений. Если не подавлять свое любопытство, то изучать историю на уроках и лекциях тоже станет гораздо интереснее.И, наконец, узнавание когда-то уже бывшего в сегодняшних событиях, а давно ушедших героев – в себе и окружающих не просто забавно. Оно дает человеку стойкость пережить трудные времена, ведь знание истории показывает, что все уже было – и все прошло. Так что изучать историю полезно во многих смыслах.