Как применяется знание об азимуте при установке антенн для приёма программ спутн??кового телевидения?
География
Как применяется знание об азимуте при установке антенн для приёма программ спутн??кового телевидения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С помощью азимута определяется направление на спутник
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