ппжж помогите *_^ ^_^
Английский язык
ппжж помогите *_^ ^_^
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)sofa 2)there 3)computer, tv, table, cupboard 4) there 5)music center, wood chair, ironing board
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста, кто разбирается в показательных уравнениях и неравенствах. ??чень срочно, прямо горит зачёт! 1) 4^(x)-2^(x+1)=3 2) 2^(x-1)+2^(...
Литература
Как ответить на вопро: что помогло царевич едем в поисках невесты? Из сказки сказк?? о мертвой царевне и о семи богатырях