ппжж помогите *_^ ^_^

Английский язык
ппжж помогите *_^ ^_^
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)sofa 2)there 3)computer, tv, table, cupboard 4) there 5)music center, wood chair, ironing board
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