Помогите пожалуйста, кто разбирается в показательных уравнениях и неравенствах. ??чень срочно, прямо горит зачёт! 1) 4^(x)-2^(x+1)=3 2) 2^(x-1)+2^(-x-1)=1 3) 3*4^(x+1)-11*4^(x)=5 4) 2*2^(3x)+3^(3x-2)+4*2^(3x-2)-3^(3x)=0 5) 2^(x...
Алгебра
Помогите пожалуйста, кто разбирается в показательных уравнениях и неравенствах. ??чень срочно, прямо горит зачёт! 1) 4^(x)-2^(x+1)=3 2) 2^(x-1)+2^(-x-1)=1 3) 3*4^(x+1)-11*4^(x)=5 4) 2*2^(3x)+3^(3x-2)+4*2^(3x-2)-3^(3x)=0 5) 2^(x)*5^(x-1)=0,2*10^(2-x) Это самые легкие из 35, мне осталось 5 выражений, помогите, ребят!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 2^2x-2*2^x-3=0 2^x=a a²-2a-3=0 a1+a2=2 U a1*a2=-3 a1=-1⇒2^x=-1 нет решения a2=3⇒2^x=3⇒x=log(2)3 2 2^x/2+1/(2*2^x)=1 2^2x+1-2*2^x=0 2^x=a a²-2a+1=0 (a-1)²=0 a=1 2^x=1 x=0 3 4^x*(3*4-11)=5 4^x*1=5 4^x=5 x=log(4)5 4 2*2^(3x)+3^(3x-2)+4*2^(3x-2)-3^(3x)=0 2*2^(3x)+4*2^(3x-2)=3^(3x)-3^(3x-2) 2^(3x-2)*(2*4+4)=3^(3x-2)*(9-1) (2/3)^(3x-2)=8/12 (2/3)^(3x-2)=2/3 3x-2=1 3x=3 x=1 5 2^(x)*5^(x-1)=0,2*10^(2-x) (2*5)^x/5=100/(5*10^x) 10^x=100/10^x 10^2x=100 2x=2 x=1
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