Помогите пожалуйста, кто разбирается в показательных уравнениях и неравенствах. ??чень срочно, прямо горит зачёт! 1) 4^(x)-2^(x+1)=3 2) 2^(x-1)+2^(-x-1)=1 3) 3*4^(x+1)-11*4^(x)=5 4) 2*2^(3x)+3^(3x-2)+4*2^(3x-2)-3^(3x)=0 5) 2^(x...

Алгебра

Помогите пожалуйста, кто разбирается в показательных уравнениях и неравенствах. ??чень срочно, прямо горит зачёт! 1) 4^(x)-2^(x+1)=3 2) 2^(x-1)+2^(-x-1)=1 3) 3*4^(x+1)-11*4^(x)=5 4) 2*2^(3x)+3^(3x-2)+4*2^(3x-2)-3^(3x)=0 5) 2^(x)*5^(x-1)=0,2*10^(2-x) Это самые легкие из 35, мне осталось 5 выражений, помогите, ребят!

Автор: Гость