Найдите координаты точек пересечения прямой 5х-2у=-12 с осями координат. Принадлежи?? ли этой прямой точка А(-2;7)? Только не Ответы ДА и НЕТ

Гость: Гость:

Прямую 5x-2y=-12 надо представить в виде y=f(x). Т.е. y = 2.5x+6. Чтобы найти координаты, в которых функция пересекает ось Y надо подставить x=0. y = f(0) = 2.5*0+6 = 6. ⇛ Эта прямая пересекает ось ординат (Y) в точке (0;6) Тоже самое с осью абсцисс (X), теперь уже Y приравняем к 0: f(x) = 2.5x+6 = 0 ⇒ x = -2.4 ⇛ Эта прямая пересекает ось абсцисс (X) в точке (-2.4;0) Ну теперь с точкой A(-2;7), подставляем значение X и Y: y = 2.5x+6 ⇒ 7 = 2.5 * (-2) + 6. Считаем: 2.5 * (-2) + 6 = 1, а 1 ≠ 7. Значит точка A(-2;7) не принадлежит прямой 5x-2y=-12. Вообще-то эта задача в уме решается. Обязательно разберись с этой темой!