Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у=корень х на отрезке [а:b]: 1)[0:4] 2)[1:9] 3)[1,44:3,24]: 4)[5:25].
Алгебра
Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у=корень х на отрезке [а:b]: 1)[0:4] 2)[1:9] 3)[1,44:3,24]: 4)[5:25].
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Гость:
Тут извлекаешь корень и всё сравниваешь какой больше а какой меньше
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