Выполните морфологический разбор слова отличается и её
Русский язык
Выполните морфологический разбор слова отличается и её
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фонетический разбор слова "отличается": Часть речи слова отличается — глагол.Морфологические признаки:Начальная форма: отличаться (инфинитив);Постоянные признаки: 1-е спряжение, непереходный, несовершенный вид;Непостоянные признаки: изъявительное наклонение, единственное число, настоящее время, 3-е лицо.
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