Восстановите цепочку вычислений

Математика
Восстановите цепочку вычислений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:(1\50)=400+(-250) =150*0.2=30+(-27) =3:(1\27) =81
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение на тему: "Зачем нужно изучать родину? "
Ответить
Алгебра
Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у=корень х на отрезке [а:b]: 1)[0:4] 2)[1:9] 3)[1,44:3,24]: 4)[5:25].
Ответить
География
Как применяется знание об азимуте при установке антенн для приёма программ спутн??кового телевидения?
Ответить
Геометрия
Найдите координаты точек пересечения прямой 5х-2у=-12 с осями координат. Принадлежи?? ли этой прямой точка А(-2;7)? Только не Ответы ДА и НЕТ
Ответить
Английский язык
ппжж помогите *_^ ^_^
Ответить