Восстановите цепочку вычислений
Математика
Восстановите цепочку вычислений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:(1\50)=400+(-250) =150*0.2=30+(-27) =3:(1\27) =81
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