Сообщение о Александре Македонском !!!!Только самое остновное!(Прошу можно не боль??ое я сама от руки пишу!!!))

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Олександр III Македонський народився в 356 році до н.е. Він був королем Македонської держави і створив одну з найбільших імперій в давній історії. Він почав правити у віці 20 років, після того, як його батька царя Філіпа Македонського вбили в 336 році до н.е1. У Олександра Великого були очі різного кольору. А саме карого і блакитного. Це рідкісне явище називається - гетерохромія і зустрічається тільки у 1 % населення ЗемліОлександр не програв жодної військової компанії.Олександр назвав більше 70 міст на честь себе і одне на честь свого коняПісля перемоги над персами Олександр став одягатися як вони. Причина смерті Олександра залишається однією з найбільших таємниць стародавнього світу.