Сообщение про бога амон-ра

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Амон – бог солнца у древних египтян. Приставка «Ра» в его имени и означает солнце. Амон является царем всех богов, а также высшим покровителем власти фараонов. С его именем связана знаменитая золотая книга Амон Ра – выдумка или реально существующая рукотворная реликвия, которая делится на две части: книгу живых и книгу мертвых. Амон Ра имел таких священных животных, как баран и гусь. Отсюда и изображения бога солнца в человеческом облике, но с головой барана и двумя большими перьями. На голове у Амона всегда красуется корона, а в руках – скипетр, символы власти.Первоначально бог солнца древних египтян был покровителем города Фивы. В городе его считали небесным божеством, а за пределами города – частью гермопольской Огдоады. Он был сокрытым божеством, состоящим в паре с Амонет, и выступал в качестве воплощения ветра и воздуха на земле. Позднее образ Амона трансформировался в бога солнца на всей территории Египта.О боге Амоне знали далеко за пределами Египта, его воспевали и отождествляли с Зевсом древние греки, ему писали гимны и оды. Именно оракул Амона-Ра оповестил, что Андромеду надобно отдать на съедение чудовищу. Также оракул египетского солнца назвал Александра Великого сыном Зевса-Амона, что способствовало развитию его мании величия и уверенности в собственном божественном происхождении.С мифологической точки зрения проработка образа Амона является довольно скупой. Его женой является Мут. Если же говорить об Амонет, то она не имела своего женского образа и была лишь воплощением самого Амона. У Мут и Амона родился сын – лунный бог Хонсу. Втроем это семейство именовалось фиванской триадой. Во время первого переходного периода упоминания про Амона сводятся уже не просто как к богу, а как к демиургу, верховному божеству, которое и создало весь мир. После чего верховных жриц стали наделять титулом «супруги бога Амона», но вскоре такой титул стали иметь исключительно женщины по царской линии. Когда же Фивы в результате исторических процессов стали процветать и возвышаться в египетском царстве, автоматически возвысился и культ Амона. Он становится главным государственным богом.В результате сопоставления и синкретизма Амона стали объединять с богом солнца Ра. Он становится Амоном-Ра. Под этим правлением божества верховные жрецы стали по-настоящему влиятельны и богаты. Это помогло благодаря заявлению оракула Амона-Ра возвести на престол единолично женщину – Хатшепсут. В период ее правления и вплоть до окончания правления Аменхотепа Третьего Амону-Ра стали возводиться огромные храмы грандиозных размеров и убранств.Фараон Энхатон задумал свергнуть влияние Амона-Ра, но у него не вышла затея с запретом поклонения данному божеству. А с приходом к власти Тутанхамона культ Амона-Ра был реставрирован и вновь возведен в грандиозных размерах. Это привело к постепенному образованию теократии и приходу на престол верховного жреца Амона – Херихора. Такое слияние политического и религиозного было характерно для Египта, и стало еще более явным и выраженным в данный период.43