Простые и сложные основы. Примеры!

Гость: Гость:

Простые основы-это слова с одним корнем. Таких слов миллионы, приводить пример не вижу смысла. а сложные основы-это слова с несколькими корнями лесозаготовка медсестра вертолет мусоропровод ракетостроение и т.д удачки