Простые и сложные основы. Примеры!
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Простые и сложные основы. Примеры!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простые основы-это слова с одним корнем. Таких слов миллионы, приводить пример не вижу смысла. а сложные основы-это слова с несколькими корнями лесозаготовка медсестра вертолет мусоропровод ракетостроение и т.д удачки
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