Составить памятку ''Правила здорового образа жизни''

Гость: Гость:

Памятка "Здоровый образ жизни". 1.Правильный отдых. 2.Двигательная активность 3.Рациональное питание 4.Закалка 5.Полноценный сон Ложиться желательно не позднее 22ч. В спальней комнате должен быть свежий воздух.