Составить памятку ''Правила здорового образа жизни''
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Составить памятку ''Правила здорового образа жизни''
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Памятка "Здоровый образ жизни". 1.Правильный отдых. 2.Двигательная активность 3.Рациональное питание 4.Закалка 5.Полноценный сон Ложиться желательно не позднее 22ч. В спальней комнате должен быть свежий воздух.
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