Определите ёмкость пакетов из-под сока,бутылок из-под воды,банок из-под компота,суповой тарелки Срочно)))))

Физика
Определите ёмкость пакетов из-под сока,бутылок из-под воды,банок из-под компота,суповой тарелки Срочно)))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переливаю бутылку в мензурку. Читаю показания: V=500 мл  или пол литра
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