Определите ёмкость пакетов из-под сока,бутылок из-под воды,банок из-под компота,суповой тарелки Срочно)))))
Физика
Определите ёмкость пакетов из-под сока,бутылок из-под воды,банок из-под компота,суповой тарелки Срочно)))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переливаю бутылку в мензурку. Читаю показания: V=500 мл или пол литра
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