Принадлежит ли промежутке (2;6] число: -4,;2;6;5 если да то почему?

Математика
Принадлежит ли промежутке (2;6] число: -4,;2;6;5 если да то почему?
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Гость:
1)- нет 2)- нет 3)-да 4)-да
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