Сообщение занимает 3 страницы и содержит 7875 байтов информации. Сколько строк в тексте, если символов в строке 50 и при составлении этого сообщения использовали 128-символьный алфавит?

Информатика
Сообщение занимает 3 страницы и содержит 7875 байтов информации. Сколько строк в тексте, если символов в строке 50 и при составлении этого сообщения использовали 128-символьный алфавит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 1 байте - 8 бит 7875*8/7=9000 9000/50=180   
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