Составь 2-3 цепи питания солёного водоёма.
Биология
Составь 2-3 цепи питания солёного водоёма.
Ответ(ы):
Гость:
Пингвины едят -рыбу - пингвин едят -тюлени-тюлений убивают люди
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина коридора прямоугольной формы 6м а ширина на 2м меньше. найди периметр и площадь этого коридора
Математика
Познач правильни висловлювання? 1.Остача иноди доривне дильнику 2.довжина сторо??и прямокутника доривнюе його площи, подилений на довжину друго...
Математика
Начерти окружность, проведи в ней диаметр и соедени концы диаметра с любой точкой окружности. Проверь, какого вида треугольник получился?
Математика
1. Ціну на товар, який коштував 1500 грн, спочатку зменшили на 20 %, а потім нову ціну зб??льшили на 20 %. Якою є ціна товару після двох переоцінок...