Составь 5 словосочетаний с главным словом, выраженным глаголом. Берег моря, паруса яхт, земля юности, край степи, гигантские домны.
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Составь 5 словосочетаний с главным словом, выраженным глаголом. Берег моря, паруса яхт, земля юности, край степи, гигантские домны.
Ответ(ы) на вопрос:
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Берег-берега моря-море паруса-парусник яхт-яхтарь землю-земле юности-юный край степи-краи степи гигантские домны-гигантский дом
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