Составь 5 словосочетаний с главным словом, выраженным глаголом. Берег моря, паруса яхт, земля юности, край степи, гигантские домны.

Русский язык
Составь 5 словосочетаний с главным словом, выраженным глаголом. Берег моря, паруса яхт, земля юности, край степи, гигантские домны.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берег-берега моря-море паруса-парусник яхт-яхтарь землю-земле юности-юный край степи-краи степи гигантские домны-гигантский дом
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