Составь и запиши два повествовательных два вопросительных 2 побудительных плиззз

Гость: Гость:

2 повествовательных - хорошо у реки летом. Греет солнце рано утром. 2 вопросительных- сколько яблок на дереве? Сколько стоит эта вещь? 2 побудительных - мы не должны рвать цветы! Мы должны соблюдать правила в школе.