Составь и запиши два повествовательных два вопросительных 2 побудительных плиззз

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Составь и запиши два повествовательных два вопросительных 2 побудительных плиззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 повествовательных - хорошо у реки летом. Греет солнце рано утром. 2 вопросительных- сколько яблок на дереве? Сколько стоит эта вещь? 2 побудительных - мы не должны рвать цветы! Мы должны соблюдать правила в школе.
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