Составь и запиши по одному предложению с глаголами ОДЕТЬ и НАДЕТЬ. Разбери глагол?? как часть речи. Помогите пожалуйста!

Русский язык
Составь и запиши по одному предложению с глаголами ОДЕТЬ и НАДЕТЬ. Разбери глагол?? как часть речи. Помогите пожалуйста!
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Гость:
Мать одевает ребёнка. надеть кукле платье
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