Составь и запиши по одному предложению с глаголами ОДЕТЬ и НАДЕТЬ. Разбери глагол?? как часть речи. Помогите пожалуйста!

Русский язык

Составь и запиши по одному предложению с глаголами ОДЕТЬ и НАДЕТЬ. Разбери глагол?? как часть речи. Помогите пожалуйста!

Автор: Гость