В ларёк привезли 15 ящиков яблок по 8 кг в каждом и 8 ящиков слив а всего привезли 184к?? фруктов дополните схему

Математика

В ларёк привезли 15 ящиков яблок по 8 кг в каждом и 8 ящиков слив а всего привезли 184к?? фруктов дополните схему

Автор: Гость