В ларёк привезли 15 ящиков яблок по 8 кг в каждом и 8 ящиков слив а всего привезли 184к?? фруктов дополните схему
Математика
В ларёк привезли 15 ящиков яблок по 8 кг в каждом и 8 ящиков слив а всего привезли 184к?? фруктов дополните схему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
184-15*8=184-120=64 кг слив. 64:8=8 кг в каждом ящике слив
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