В ларёк привезли 15 ящиков яблок по 8 кг в каждом и 8 ящиков слив а всего привезли 184к?? фруктов дополните схему

Математика
В ларёк привезли 15 ящиков яблок по 8 кг в каждом и 8 ящиков слив а всего привезли 184к?? фруктов дополните схему
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
184-15*8=184-120=64 кг слив. 64:8=8 кг в каждом ящике слив
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Надо подобрать общее название к перечисленным словам: пергамент берёста бумага
Ответить
Русский язык
Запиши проверочные слова,вставь, если необходимо,буквы. грустный местность поздно окресность вкус ный звёзды честный слёз ный опас ный ...
Ответить
Русский язык
Определи число глаголов. Подчекни глагол в неопределенной форме. Мы писали, мы писали, Наши пальчики устали. А теперь мы отдохнем И опять писать на...
Ответить
Русский язык
Стволы и сучья побелели. Лепестки текли струились обрушивались водопадами. найди??е сначала напишите предложение с однороднвми сказуемыми, а зате...
Ответить
Математика
Помогите решить задачу!!!!!!Со станции вышел товарный поезд со скоростью 50км/ч . Чер??з 3 часа с той же станции вслед за ним вышел электропоезд со...
Ответить